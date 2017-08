MONACO — Le Real Madrid, double champion en titre, aura fort à faire lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions alors qu’il devra rivaliser avec le BV 09 Borussia Dortmund, Tottenham et l’APOEL Nicosie.

Le tirage au sort des groupes pour partager les 32 équipes a eu lieu jeudi. La phase de groupes commencera le 12 septembre et les deux meilleures formations de chacun des huit groupes accéderont à la phase éliminatoire.

Le Real et Cristiano Ronaldo ont terminé en deuxième position derrière Dortmund lors de la phase de groupes la saison dernière, avant d’éventuellement soulever le prestigieux trophée continental pour une troisième fois en quatre saisons.

Tottenham, qui devrait affronter son ancienne étoile Gareth Bale, maintenant avec le Real, a été le club anglais le moins chanceux des cinq.

Manchester United et Liverpool ont hérité de groupes avantageux.

Après un an d’absence en Ligue des Champions, le United devra lutter avec le Benfica Lisbonne, le FC Bâle et le CSKA Moscou.

Liverpool a hérité du groupe avec le favori le plus faible, le champion russe FK Spartak Moscou, en plus du Séville FC et du NK Maribor. Liverpool a perdu la finale de la Ligue Europa contre Séville en 2016.

Le FC Barcelone, classé deuxième tête de série, complète un groupe avec la Juventus, l’Olympiakós Le Pirée et le Sporting Clube de Portugal.

La première tentative de titre continental de Neymar avec le Paris Saint-Germain commencera au sein d’un groupe complété par le quintuple champion Bayern Munich, le RSC Anderlecht et le Celtic FC.

Chelsea, le dernier club anglais à avoir raflé les grands honneurs en 2012, se retrouve dans le même groupe que l’Atlético Madrid, l’AS Roma et le Qarabag FK, un club azerbaïdjanais qui en est à sa première participation.

L’autre petit nouveau, le RB Leipzig, a été placé dans un groupe équilibré complété par l’AS Monaco, le FC Porto et le Besiktas.

Le Chakhtar Donetsk se retrouve aussi dans un groupe relevé en compagnie de Manchester City, le SSC Naples et le Feyenoord Rotterdam. Le Chakhtar continue de jouer ses matchs à domicile ailleurs qu’à Donetsk, qui est au centre du conflit entre les forces du gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-Russie.

Le Stade olympique de Kiev accueillera la finale le 26 mai. Le Chakhtar pourrait présenter ses matchs à domicile dans ce stade.

___

Groupe A: Benfica Lisbonne, Manchester United, FC Bâle, CSKA Moscou

Groupe B: Bayern Munich, Paris Saint-Germain, RSC Anderlecht, Celtic FC

Groupe C: Chelsea, Atlético Madrid, AS Roma, Qarabag FK

Groupe D: Juventus, FC Barcelone, Olympiakós Le Pirée, Sporting Clube de Portugal

Groupe E: FK Spartak Moscou, Séville FC, Liverpool, NK Maribor

Groupe F: Chakhtar Donetsk , Manchester City, SSC Naples, Feyenoord Rotterdam

Groupe G: AS Monaco, FC Porto, Besiktas, RB Leipzig

Groupe H: Real Madrid, BV 09 Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL Nicosie