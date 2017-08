ST. PETERSBURG, Fla. — Alex Cobb et quatre releveurs ont limité les frappeurs adverses à six coups sûrs, le voltigeur de centre Kevin Kiermaier les a appuyés avec deux attrapés spectaculaires et les Rays de Tampa Bay ont défait les Blue Jays de Toronto 2-0, jeudi.

Un jour après que les deux équipes eurent frappé un total de neuf circuits dans une victoire de 7-6 des Blue Jays, les lanceurs ont eu leur revanche.

Effectuant un premier départ en 19 jours, Cobb a été remplacé au monticule en cinquième manche après avoir effectué 94 tirs. La victoire est allée au dossier de Steve Cishek (2-0), tandis qu’Alex Colome a oeuvré en neuvième et a enregistré un 38e sauvetage.

Kiermaier, qui a déjà gagné deux Gants d’or, a préservé l’avance de 1-0 des Rays en effectuant deux beaux jeux en défensive en cinquième manche. Les Rays ont aussi profité d’une vérification vidéo qui a annulé un double de deux points de Josh Donaldson, alors que la balle était plutôt tombée dans le territoire des fausses balles.

À son premier départ avec les Jays, Tom Koehler (0-1) a accordé un point et cinq coups sûrs en cinq manches. Il a retiré sept frappeurs sur des prises.