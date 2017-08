NEW HAVEN, Conn. — La Slovaque et deuxième tête de série Dominika Cibulkova a battu la Russe et sixième tête de série Anastasia Pavlyuchenkova 7-5, 6-4, jeudi, pour obtenir une place dans les demi-finales de l’Omnium du Connecticut.

À la recherche d’un neuvième titre de la WTA, Cibulkova croisera le fer avec la Belge Elise Mertens, vendredi. Cette dernière a profité de l’abandon de la Chinoise Zhang Shuai, blessée au bras droit, pour accéder aux demi-finales.

En soirée, la favorite et championne en titre Agnieszka Radwanska avait rendez-vous avec la Chinoise Shuai Peng. La gagnante de ce match affrontera l’Australienne Daria Gavrilova dans l’autre demi-finale.

Gavrilova a défait la Belge Kirsten Flipkens 6-2, 6-4.