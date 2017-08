MONTRÉAL — Voici les trois essais du match opposant les Blue Bombers de Winnipeg aux Alouettes de Montréal, qui a eu lieu jeudi soir, au Stade Percival-Molson.

Lewis le plus grand

Même si les Alouettes ont perdu, le receveur Nik Lewis a encore une fois prouvé sa valeur et pourquoi il est devenu le meneur de tous les temps dans la Ligue canadienne de football au chapitre des réceptions. Lewis a capté 10 passes pour des gains de 88 verges et il a devancé Geroy Simon au premier rang de l’histoire du circuit. Il totalise maintenant 1031 attrapés en carrière, réussis avec les Stampeders de Calgary et les Alouettes.

Randle joue au rabat-joie

Il a beau évoluer en défensive chez les Blue Bombers, Chris Randle semblait connaître par coeur le livre de jeux de l’attaque montréalaise. Impliqué dans plusieurs situations, le demi défensif de 29 ans a réalisé un plaqué et deux interceptions, dont celle qui a mis la table pour un placement victorieux de Justin Medlock, en prolongation.

Rutley refait le coup

Lors du dernier duel entre les Alouettes et les Blue Bombers, le porteur de ballon Brandon Rutley avait eu son mot à dire dans les succès offensifs des hommes de Jacques Chapdelaine. Rutley a refait des siennes jeudi soir, amassant 78 verges en 12 courses en plus de capter six ballons pour des gains de 27 verges. Il a notamment fait un attrapé spectaculaire pour réussir un important converti de deux points en prolongation, qui créait l’égalité 31-31.