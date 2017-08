MONACO — La quête de l’AC Milan, septuple champion européen, d’un premier titre en Ligue Europa reprend dans un groupe qui comprend le club autrichien de Vienne, le champion croate Rijeka et l’AEK Athènes.

Milan effectue un retour dans les compétitions de l’UEFA après une absence de trois ans et évite les longs déplacements pour les matchs de jeudi à l’issue du tirage au sort de la phase de groupes incluant 48 équipes.

Arsenal se rendra pour sa part au Bélarus pour affronter le BATE Borisov et se mesurera également à Cologne et au Red Star Belgrade. L’équipe d’Arsene Wenger a joué pour la dernière fois dans cette compétition en 2000 quand elle a été finaliste de la Coupe de l’UEFA.

Les groupes les plus relevés comprennent Lyon, Everton, Atalanta and Apollon Limassol; ainsi que le Lazio, favori, avec Nice, Zulte Waregem et Vitesse.

Le Zenit de Saint-Pétersbourg, vainqueur de la Coupe UEFA en 2008, est associé au Real Sociedad, Rosenborg — qui a éliminé Ajax en éliminatoires jeudi — et le Vardar de Macédoine.

Les deux meilleurs clubs de chaque groupe accèdent aux seizièmes de finale, qui incluent aussi huit formations de troisième place dans la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le coup d’envoi sera donné le 14 septembre et Lyon accueillera la finale le 16 mai.

Tirage au sort complet:

Groupe A: Villarreal (Espagne), Maccabi Tel-Aviv (Israël), Astana (Kazakhstan), Slavia Prague (République tchèque).

Groupe B: Dynamo Kyiv (UKR), Young Boys (SUI), Partizan (SRB), Skenderbeu (ALB)

Groupe C: Braga (POR), Ludogorets Razgrad (BUL), Hoffenheim (ALL), Istanbul Basaksehir (TUR)

Groupe D: AC Milan (ITA), Austria Wien (AUT), Rijeka (CRO), AEK Athens (GRE)

Groupe E: Lyon (FRA), Everton (ANG), Atalanta (ITA), Apollon Limassol (CYP)

Groupe F: Kobenhavn (DAN), Lokomotiv Moskva (RUS), Sheriff (MAC), Zlin (République tchèque)

Groupe G: Viktoria Plzen (République tchèque), FCSB (ROU), Hapoel Beer-Sheva (ISR), Lugano (SUI)

Groupe H: Arsenal (ANG), BATE Borisov (BLR), Köln (GER), Crvena zvezda (SRB)

Groupe I: Salzburg (AUT), Marseille (FRA), Vitoria SC (POR), Konyaspor (TUR)

Groupe J: Athletic Club (ESP), Hertha Berlin (ALL), Zorya (UKR), Ostersunds (SUE)

Groupe K: Lazio (ITA), Nice (FRA), Zulte Waregem (BEL), Vitesse (P.-B.)

Groupe L: Zenit (RUS), Real Sociedad (ESP), Rosenborg (NOR), Vardar (MAC)