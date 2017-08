SPA-FRANCORCHAMPS, Belgique — Lewis Hamilton a tiré profit de pneus plus efficaces et il a signé le chrono le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Belgique.

Le pilote Mercedes avait été devancé par la Ferrari de Kimi Raikkonen lors de la séance initiale en matinée, mais c’était surtout parce que Raikkonen avait fait le choix des pneus ultra-tendres alors que Hamilton avait chaussé les pneus tendres, légèrement plus lents.

Alors que les deux ont roulé en ultra-tendres en P2, Mercedes a imposé son rythme lorsque Hamilton a réalisé le meilleur tour en une minute 44,753 secondes — reléguant Raikkonen à 262 millièmes de seconde et son coéquipier chez Mercedes Valterri Bottas à 427 millièmes.

Et encore plus encourageant pour Hamilton, l’actuel meneur au championnat Sebastian Vettel n’a pu faire mieux que le cinquième chrono, derrière MaxVerstappen (Red Bull).

Le Canadien Lance Stroll (Williams) s’est classé 17e (1:47,861) à plus de trois secondes du meneur de la journée.

Vers la fin de la séance, le ciel s’est obscurci et une grosse averse a détrempé le long circuit de 7 kilomètres à travers la forêt des Ardennes.

«Déjà de l’aquaplaning, a prévenu Daniel Ricciardo, de Red Bull. Beaucoup d’eau partout.»

Ricciardo est ensuite sagement rentré au garage de l’équipe, imité par les autres pilotes, au fur et à mesure que la session tirait à sa fin.

Une troisième séance d’essais libres est prévue samedi matin avant les qualifications en après-midi où Hamilton tentera d’égaler les 68 positions du tête du célèbre Michael Schumacher.

Vettel devance Hamilton par 14 points dans la course très serrée au titre avant la course de dimanche.

Raikkonen s’était montré le plus rapide le matin après des réparations apportées à sa Ferrari. Le pilotes finlandais est entré aux puits pendant environ 20 minutes avec un possible problème de suspension, mais il est revenu en piste et a amélioré le chrono de Hamilton.

La session matinale a été interrompue pendant environ 20 minutes lorsque Felipe Massa a perdu le contrôle de sa monoplace et a lourdement endommagé sa Williams après avoir heurté une clôture de sécurité. Le pilote brésilien, qui a raté le Grand Prix de Hongrie le mois dernier en raison de vertiges, s’est contenté d’un rôle de spectateur lors de la deuxième séance pendant que ses mécaniciens changeaient son chassis.

Quand la séance a repris, Hamilton s’est plaint de la surchauffe de ses pneus, tandis que son coéquipier Bottas a fait un passage dans le bac à gravier. Bottas a dû rentrer aux puits pour de légères réparations et il s’est alors contenté de la sixième place.