NASHVILLE — L’époque où les Titans du Tennessee traitaient Marcus Mariota avec ménagement semble révolue.

Les dirigeants de l’équipe croient que Mariota est maintenant prêt à s’épanouir, à sa troisième saison au poste de quart dans la Ligue nationale de football, et ils vont lui donner un peu plus de latitude. Ils le croient capable de prendre la bonne décision avant de remettre le ballon en jeu.

L’entraîneur-chef Mike Mularkey veut voir Mariota profiter des précieuses secondes qui précèdent le moment où il reçoit le ballon des mains de son joueur de centre pour contrer une défensive prête à effectuer un blitz ou en mesure de saboter le jeu commandé par le coordonnateur à l’attaque.

«Nous voulons lui donner plus de responsabilités pour qu’il nous permette d’effectuer le jeu adéquat, a déclaré Mularkey. Juste assez pour nous permettre de sauver quelques remises en jeu.»

Vainqueur du trophée Heisman en 2014 et deuxième joueur sélectionné en 2015, Mariota a mérité la confiance de ses entraîneurs après ses deux premières campagnes. Les ennuis de santé ont été son plus grand handicap jusqu’à maintenant. Des blessures aux genoux lui ont fait manquer quatre matchs lors de son année recrue, et il a raté la dernière rencontre du calendrier régulier, en 2016, après avoir subi une fracture de la jambe droite, le 24 décembre, à Jacksonville.

Sur le terrain, Mariota s’est façonné un palmarès qui se classe parmi les meilleurs dans la NFL. Déjà, il compte 16 matchs lors desquels il a complété au moins deux passes de touché. Dan Marino (22), un membre du Temple de la renommée, et Derek Carr (17), des Raiders d’Oakland, sont les seuls quarts à avoir mieux fait que Mariota à ce chapitre après deux campagnes.

En 2016, il a complété 26 passes de touché et n’a été victime que de neuf interceptions. Son taux d’efficacité à l’intérieur de la ligne de 20 verges de l’adversaire, à ses deux premières saisons, s’est élevé à 114,6, le meilleur dans la NFL.

Mais Mariota cherche à afficher une plus grande régularité.

«Je veux jouer à un niveau élevé toute l’année. L’an dernier, j’ai commencé un peu lentement. Je veux connaître un bon départ, commencer sur une très bonne note et maintenir cette cadence toute l’année.»

Originaire de Hawaï, Mariota est un bourreau de travail discret qui se présente au boulot tôt tous les matins. D’ailleurs, Mularkey avertit qu’il ne faut pas se fier à son attitude détendue.

«Vous ne le croiriez pas capable d’accomplir tout ce qu’il accomplit, mentionne Mularkey. Il peut vous tailler en pièces. Il peut vous battre en courant. Il peut faire beaucoup de choses. Il laisse parler son jeu, et j’aime ça.»

Et il semble que ce soit également le cas chez ses coéquipiers, surtout après que les Titans eurent présenté une fiche de 9-7 en 2016 après avoir inscrit seulement trois victoires lors de l’année recrue de Mariota.

Selon l’ailier espacé Harry Douglas, les joueurs des Titans voient le côté compétitif de Mariota sur le terrain. Le jeune quart parle seulement quand il en ressent le besoin, mais il exprime clairement ce qu’il veut sans se montrer désobligeant ou tomber dans le négativisme.

«Il est respectueux envers ses coéquipiers et, pour cette raison, nous l’apprécions à 100 pour cent. Nous foncerions dans un mur pour lui», affirme Douglas.

Mariota entamera sa deuxième saison complète auprès de Mularkey et du coordonnateur à l’attaque Terry Robiskie, et selon Mularkey, le fait qu’il soit maintenant familier avec le livre de jeux a aidé l’équipe à accélérer la cadence pendant l’entre-saison et le camp d’entraînement.

Mariota a déjà commencé à mettre en pratique les nouvelles responsabilités qui lui sont confiées. Le véritable test viendra le 10 septembre lors d’un match inaugural qui promet d’être ardu, contre les Raiders.

«Les entraîneurs m’ont dit que si je vois quelque chose de particulier, de faire ce qui, je pense, est le plus avantageux pour l’équipe», a mentionné Mariota.

Les Titans comptent bien là-dessus.