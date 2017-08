NEW HAVEN, Conn. — La Slovaque Dominika Cibulkova a vaincu la Belge Elise Mertens 6-1, 6-3, vendredi, et a mérité sa place en finale de l’Omnium de tennis féminin du Connecticut.

Deuxième tête de série et 11e joueuse mondiale, Cibulkova a réalisé cinq bris de service et n’a eu besoin que de 70 minutes pour éliminer Mertens, qui était issue des qualifications.

À la recherche d’un premier titre en 2017, Cibulkova participera à sa première finale en huit tentatives à New Haven, contre la gagnante du match entre la Polonaise Agnieszka Radwanska, championne en titre et favorite du tournoi, et l’Australienne Daria Gavrilova.

Mertens, gagnante à Hobart, en Australie, en janvier, a réalisé un bris rapide en deuxième manche mais a perdu cet avantage dès le jeu suivant. Elle a perdu le septième jeu sur une double faute et a été victime d’un bris final lors du neuvième jeu.