CLEVELAND — La recrue Ryan Merritt a muselé l’adversaire durant six manches et deux tiers pour permettre aux Indians de Cleveland de blanchir les Royals de Kansas City 4-0, vendredi soir.

Il s’agit du 13e blanchissage des Indians cette saison.

Merritt (1-0) a été rappelé des mineures avant la rencontre afin de remplacer Danny Salazar, blessé. Le joueur de 25 ans a concédé sept coups sûrs à sa deuxième victoire en carrière, toutes les deux disputée contre les Royals.

Trois releveurs se sont succédé afin de conserver la marque pour les meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine.

Orioles 16 Red Sox 3

Mark Trumbo et Chris Davis ont claqué une longue balle, les Orioles de Baltimore ont marqué sept points en cinquième manche et ils ont lessivé les Red Sox de Boston 16-3.

Les 16 points des Orioles constituent un sommet pour eux cette saison. Ils ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs et ils sont restés dans la course aux séries de l’Américaine. Trey Mancini a produit quatre points pour les Orioles.

Jeremy Hellickson (8-7) a alloué quatre coups sûrs et trois points en plus de sept manches au monticule. Il a signé une deuxième victoire dans l’uniforme des Orioles.

Rick Porcello (8-15) a encaissé la défaite, mettant fin à une séquence de quatre victoires. Il a accordé 11 points, un sommet en carrière, et neuf coups sûrs avant de quitter la rencontre en cinquième manche.

La défensive des Red Sox a également connu une difficile soirée au bureau, commettant cinq erreurs, un sommet peu enviable pour l’équipe cette saison.

Tigers 2 White Sox 3

Tim Anderson a amorcé la neuvième manche avec un double et Yolmer Sanchez a suivi avec un simple d’un point, propulsant les White Sox de Chicago vers une victoire de 3-2 devant les Tigers de Detroit.

Anderson avait frappé le coup sûr gagnant, mercredi, face aux Twins du Minnesota. Cette fois-ci, il a réussi à croiser le marbre grâce au simple de Sanchez aux dépens de Joe Jimenez (0-2).

Juan Minaya (2-1) n’a accordé aucun point en neuvième pour récolter la victoire.

Jose Abreu a claqué un circuit et a obtenu deux buts sur balles intentionnels pour les White Sox. Jose Iglesias a frappé un simple de deux points chez les Tigers.

Le partant des Tigers Justin Verlander a alloué deux points et six coups sûrs en sept manches. En huit manches, Miguel Gonzalez a concédé deux points et sept coups sûrs.

Mariners 2 Yankees 1 (11 manches)

Yonder Alonso a frappé un circuit contre Aroldis Chapman en 11e manche et les Mariners de Seattle ont battu les Yankees de New York 2-1.

Mike Zunino a aussi cogné une longue balle et il a obtenu trois coups sûrs pour les Mariners, qui sont en plein coeur de la course aux séries dans l’Américaine. Ils ont utilisé sept lanceurs pour venir à bout des Yankees, qui occupent le premier rang donnant accès au match éliminatoire.

Alonso s’est amené dans la rencontre en neuvième manche et en 11e, il a envoyé un tir de Chapman (4-3) par-dessus la clôture au champ centre.

Acquis des Athletics d’Oakland au début du mois, Alonzo est devenu le troisième frappeur gaucher à cogner un circuit contre Chapman en huit ans dans les Majeures. Douze jours plus tôt, le joueur recrue de 20 ans des Red Sox de Boston Rafael Devers était devenu le deuxième.

James Pazos (4-4) a été parfait en relève contre son ancienne équipe et Edwin Diaz a récolté un 30e sauvetage cette saison.