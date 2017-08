BASEBALL

Bartolo Colon n’a donné qu’un point pendant plus de six manches alors que Jorge Polanco et Byron Buxton ont tous deux produit deux points, menant les Twins du Minnesota vers un gain de 6-1 contre les Blue Jays de Toronto.

–

Mark Trumbo et Chris Davis ont claqué une longue balle, les Orioles de Baltimore ont marqué sept points en cinquième manche et ils ont lessivé les Red Sox de Boston 16-3.

–

–

TENNIS

Denis Shapovalov a été le seul Canadien à s’ajouter au tableau principal du simple des Internationaux de tennis des États-Unis, hier, et il a dû venir de l’arrière pour y accéder.

Après avoir laissé filer six balles de set lors de la manche initiale, le Canadien de 18 ans a arraché une victoire de 6-7 (2), 6-1, 6-3 contre le Tchèque Jan Satral.

–

L’Australienne Daria Gavrilova a créé la surprise en défaisant la tête d’affiche et championne en titre Agnieszka Radwanska en deux manches identiques de 6-4, hier, et elle a obtenu son billet pour la finale de l’Omnium de tennis féminin du Connecticut.

La joueuse de 23 ans croisera le fer avec la Slovaque Dominika Cibulkova demain.

–

–

GOLF

Jerry Kelly et David McKenzie ont joué 65 (moins-7) et ils se partagent le premier rang de la Classique Boeing du circuit des Champions de la PGA.

–

In Gee Chun a remis une carte de 67 (moins-4) pour se donner une priorité de deux coups au sommet du classement de l’Omnium féminin canadien, à Ottawa.

–

À Rivière-du-Loup, Pierre-Alexandre Bédard a signé une victoire une victoire aux dépens de Dave Lévesque, champion en titre du tournoi et Brendan Leonard, a eut raison de David Morland IV, à la Coupe Lepage Millwork.

–

–

BOXE

Conor McGregor affrontera la légende américaine de la boxe Floyd Mayweather ce soir à Las Vegas.

Les deux hommes ont aisément respecté la limite fixée à 154 livres en vue de leur duel très attendu.

–

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait ses jeux en vue du combat qui opposera le champion du UFC Conor McGregor au champion invaincu de boxe Floyd Mayweather, choisissant Mayweather comme grand vainqueur du duel.

Selon le premier ministre, Mayweather va montrer à McGregor ce qu’est réellement la boxe.

–

–

nsmin