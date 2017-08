JACKSONVILLE, Fla. — Blake Bortles aura une autre chance de faire ses preuves comme quart partant des Jaguars de Jacksonville.

L’entraîneur-chef des Jaguars, Doug Marrone, a surpris en annonçant samedi que Bortles sera derrière le centre lors du match d’ouverture face aux Texans, à Houston.

L’annonce a été faite un peu plus d’une semaine après que Marrone eut lui-même relancé le débat en disant que Bortles et le vétéran Chad Henne devaient «aller sur le terrain et gagner le poste».

Bortles aurait donc fait suffisamment bien lors d’un match préparatoire face aux Panthers de la Caroline jeudi pour conserver le poste de partant qu’il a occupé au cours des trois dernières années. Troisième choix au total lors du repêchage de 2014, Bortles effectuera un 46e départ consécutif quand les Jaguars affronteront les Texans le 10 septembre.