NEW HAVEN, Conn. — La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu ont gagné le titre en double à l’Omnium du Connecticut grâce à une victoire de 3-6, 6-3, 10-8 contre les Australiennes Ashleigh Barty et Casey Dellacqua en finale, samedi.

Lors du dernier tournoi avant les Internationaux des États-Unis, Dabrowski a mis la main sur un deuxième titre de la WTA en double cette saison, un cinquième en carrière.

Dabrowski, d’Ottawa, et Xu avaient aussi triomphé à Miami en avril.

Plus tard samedi, l’Australienne Daria Gavrilova avait rendez-vous avec la Slovaque Dominika Cibulkova en finale du volet en simple.