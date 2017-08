BELFAST, Royaume-Uni — Julianne Zussman et Elissa Alarie ont inscrit chacune deux essais et le Canada a conclu la Coupe du monde féminine de rugby en cinquième position à la suite d’une victoire de 43-12 face à l’Australie, samedi.

Kelly Russell, Amanda Thornborough et Karen Paquin ont aussi écrasé le ballon dans l’en-but pour le Canada, tandis qu’Andrea Burk et Brianna Miller ont ajouté chacune deux transformations.

Liz Patu et Sarah Riordan ont réussi un essai chacune pour l’Australie, tandis qu’Ashleigh Hewson a réussi une transformation.

L’Australie a dominé en début de rencontre, alors que Riordan et Hewson ont uni leurs efforts pour offrir une avance de 7-0 aux leurs. Après la réplique de Zussman et Miller, Patu a redonné les devants 12-7 aux Australiennes à la 20e minute. Cependant, Thornborough a créé l’égalité avec un essai à la 27e minute, puis Alarie l’a imitée à la 31e minute et le Canada n’a jamais regardé derrière par la suite.

Le Canada avait terminé en deuxième position lors de la Coupe du monde féminine de rugby en 2014.

Cette fois, les Canadiennes ont été exclues de la ronde des médailles à la suite d’un revers de 48-5 face aux Néo-Zélandaises. Elles ont ensuite battu les Galloises 52-0 pour obtenir une place dans le match pour la cinquième place.

La France a obtenu le bronze grâce à une victoire de 31-23 face aux États-Unis.

Plus tard samedi, l’Angleterre croisait le fer avec la Nouvelle-Zélande dans le match pour la médaille d’or.