NEW YORK — Andy Murray s’est retiré des Internationaux des États-Unis en raison d’une blessure à la hanche.

Murray a annoncé la nouvelle samedi, deux jours avant le début du dernier tournoi majeur de la saison, auquel il était la deuxième tête de série.

Le Britannique a triomphé à Flushing Meadows en 2012, gagnant le premier de ses trois titres du Grand Chelem en carrière.

Murray n’a pas joué depuis juillet à Wimbledon, là où une blessure à la hanche a nui à la défense de son titre. Il avait perdu en cinq manches en quarts de finale contre l’Américain Sam Querrey.

Visiblement émotif lors d’une conférence de presse à Flushing Meadows, Murray a indiqué que sa hanche lui faisait toujours «trop mal pour que je gagne le tournoi».

Il décidera «dans les prochains jours» s’il mettra une croix sur le reste de la saison 2017 en raison de cette blessure.

Le nom de Murray s’ajoute donc à la longue liste d’absence parmi l’élite mondiale masculine aux Internationaux des États-Unis.

Les blessés incluent le champion en titre Stanislas Wawrinka, qui a récemment été opéré au genou gauche, le finaliste en 2016 Novak Djokovic (coude droit), le finaliste en 2014 Kei Nishikori (poignet droit) et le finaliste à Wimbledon en 2016 Milos Raonic (poignet gauche).

Incluant Murray, cinq des 11 premiers joueurs au classement de l’ATP rateront le tournoi, qui commence lundi.

Le no 1 au monde Rafael Nadal et le no 3 Roger Federer sont donc les grands favoris pour remporter le volet en simple masculin. Le tirage au sort a eu lieu vendredi et les deux hommes sont dans la même portion du tableau, ce qui signifie qu’ils pourraient croiser le fer lors des demi-finales.