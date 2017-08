TORONTO — Josh Donaldson a produit un point en huitième manche et il est ensuite venu marquer pour permettre aux Blue Jays de Toronto de vaincre les Twins du Minnesota 10-9, samedi, au Rogers Centre.

Alours que les Blue Jays menaient 8-3 en huitième manche, les Twins ont rempli les buts et Max Kepler a claqué un grand chelem aux dépens de Ryan Tepera pour approcher son équipe à un seul point.

Lors du tour au bâton de l’équipe locale, Ezequiel Carrera a soutiré un but sur balles, il a volé le deuxième coussin et il s’est rendu au troisième à la suite d’une erreur. Donaldson l’a poussé au marbre avant de lui-même inscrire un point sur un mauvais lancer.

Les visiteurs ont ajouté deux points en neuvième manche, mais le stoppeur Roberto Osuna a été en mesure de s’en sortir, enregistrant un 34e sauvetage cette saison.

Marco Estrada (6-8) a lancé pendant six manches, allouant trois points et cinq coups sûrs pour les Blue Jays (61-68), qui ont signé 13 victoires à domicile au cours de leurs 19 dernières parties. Ils n’ont cependant gagné que deux de leurs huit derniers matchs.

Les Twins (66-63), qui ont amorcé la journée au deuxième et dernier rang donnant accès au duel éliminatoire de l’Américaine, ont perdu quatre de leurs six derniers matchs.

Tirant de l’arrière 2-0 en cinquième manche, les Twins ont créé l’égalité grâce à une longue balle d’Eduardo Escobar. Donaldson a cependant redonné une avance de deux points aux Blue Jays en fin de cinquième, frappant un circuit contre Dillon Gee (1-1).

Gee a concédé quatre points et sept coups sûrs en plus de quatre manches au monticule.

Appelé en relève, Tyler Duffy n’a pas aidé la cause de son équipe en accordant un but sur balles à Justin Smoak et des simples consécutifs à Jose Bautista et Kendrys Morales pour remplir les sentiers. Kevin Pillar a produit un point grâce à un simple et Ryan Goins en a ajouté un autre sur un sacrifice avant que Duffy ne se fasse retirer de la rencontre.

Alors que Ryan Pressly a pris le relais de Duffy, Raffy Lopez a produit deux points pour porter la marque à 8-2 Blue Jays.

Les Twins ont réduit l’écart en inscrivant un point en sixième manche, à la suite d’un sacrifice d’Eddie Rosario.