NEW YORK — Greg Bird a atteint les sentiers trois fois à son retour au jeu, Jacoby Ellsbury a frappé un circuit et produit quatre points et ils ont aidé Sonny Gray et les Yankees de New York à battre les Mariners de Seattle 6-3, samedi.

Bird a frappé un simple et soutiré deux buts sur balles à son premier match depuis le 1er mai. Après avoir guéri des blessures à un pied et une cheville, le jeune premier-but espère être l’étincelle des Yankees dans le dernier droit de la saison.

Ellsbury a cogné un circuit de trois points et un simple d’un point. Relégué dans un rôle de quatrième voltigeur cette saison, Ellsbury a réussi son coup de canon aux dépens de Yovani Gallardo (5-10).

Gallardo a été débité de quatre points sur quatre coups sûrs et cinq buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Du côté des Yankees, Gray (8-8) a limité les Mariners à un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises.

Dellin Betances a été parfait en neuvième et a enregistré un 10e sauvetage en 12 occasions cette saison.