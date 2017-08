OLD WESTBURY, N.Y. — Jordan Spieth a encore une fois réussi un deuxième neuf rempli garni d’oiselets et il s’est donné une avance de trois coups au sommet du tournoi The Northern Trust, samedi.

Spieth s’est emparé seul de la tête grâce à trois oiselets consécutifs, à partir du 14e trou du parcours du Club de golf Glen Oaks. Il a inscrit un 64 (moins-6) à sa carte, dont un 31 sur le neuf de retour, pour égaler la ronde la plus basse depuis le début du tournoi. Spieth n’a jamais perdu un tournoi du circuit de la PGA lorsqu’il mène par deux coups ou plus après trois rondes.

La veille, l’Américain de 24 ans avait réussi pas moins de cinq oiselets de suite sur le dernier neuf, se hissant à égalité au premier échelon avec Dustin Johnson. Spieth montre un pointage cumulatif de moins-12 après 54 trous.

Johnson a réussi un oiselet sur un coup roulé d’une distance de quatre pieds au 18e trou et il a remis une carte de 67. Il fera partie du dernier groupe en compagnie de son jeune compatriote.

Spieth tentera de signer une quatrième victoire cette saison et il a notamment remporté l’Omnium britannique, il y a un mois.

Paul Casey (66), Patrick Reed (66), Jon Rahm (67) et Matt Kuchar (68) se retrouvent à égalité en troisième position, à moins-7.

Mackenzie Hughes est le seul Canadien à prendre part aux rondes du week-end. Il a joué 73, samedi, et il a glissé de 27 rangs jusqu’en 52e place, à plus-2. Il est à égalité avec quatre autres golfeurs.