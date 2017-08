WASHINGTON — Adrian Sanchez a récolté trois points produits et a réussi un plongeon sur un jeu défensif pour permettre aux Nationals de Washington de battre les Mets de New York 9-4, samedi.

Sanchez a frappé un simple de deux points durant la première manche et il a effectué un attrapé spectaculaire pour obtenir le dernier retrait en septième manche. La recrue a ajouté un simple d’un point, après avoir reçu une balle de Jeurys Familia sur la poitrine, qui a été jugée fausse par les officiels.

Robert Gsellman (5-6) a accordé six points, dont deux mérités, et neuf coups sûrs en quatre manches de travail.

En six manches et deux tiers, Gonzalez (13-5) n’était pas dans sa meilleure forme, allouant deux points mérités en six coups sûrs. Il a également retiré deux frappeurs sur des prises.

Les Nationals ont obtenu deux points produits d’Adam Lind et le joueur de champ centre Michael A. Taylor a offert une solide performance.