TORONTO — Tout souriait à Byron Buxton, dimanche après-midi.

Buxton a frappé trois circuits pour mener les Twins du Minnesota vers une victoire de 7-2 contre les Blue Jays de Toronto.

«Il y a des journées comme ça, où tout semble fonctionner, a-t-il déclaré. Je voyais bien la balle, j’étais agressif et je ne ratais pas les lancers.»

Buxton a placé quatre balles en lieu sûr en cinq apparitions au marbre et il a produit cinq points. Il a été le seul joueur des Twins à ne pas avoir été retiré sur des prises. Les lanceurs des Blue Jays ont réussi pas moins de 17 retraits au bâton lors de cette rencontre.

«J’étais plus patient en début de match, hier, et j’aurais pu bien frapper certains tirs, a observé Buxton. Je me suis dit aujourd’hui que si un lanceur voulait me défier, j’allais être plus agressif.»

Il s’agissait du premier match de plus d’un circuit en carrière pour Buxton. Âgé de 23 ans, il est devenu le huitième joueur de l’histoire des Twins à claquer trois longues balles dans une même partie et le deuxième cette saison. Eddie Rosario avait réalisé l’exploit le 13 juin, contre les Mariners de Seattle.

Lors des trois affrontements de cette série contre les Blue Jays, Buxton a frappé sept coups sûrs en 13 apparitions au marbre et il a produit sept points.

«Il peut t’aider à gagner des parties de plusieurs façons. Avec ses jambes, avec un amorti, un circuit, avec sa défensive ou son bras, a indiqué le gérant des Twins, Paul Molitor. C’est amusant de regarder nos joueurs de talent se développer.»

Kyle Gibson (8-10) a lancé pendant six manches et deux tiers, accordant deux points pour les Twins (67-63), qui ont remporté une première série à Toronto depuis juin 2014.

Nori Aoki a produit tous les points des Blue Jays (61-69), qui ont perdu sept de leurs neuf dernières parties. Aoki a claqué une longue balle en solo et il a produit un autre point à la suite d’un simple.

Buxton a d’abord frappé un tir de Joe Biagini par-dessus la clôture du champ gauche pour donner les devants 5-1 aux Twins en quatrième manche.

Biagini (3-9) a alloué cinq points, neuf coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches et deux tiers au monticule. Il s’agissait d’un premier départ pour lui depuis le 2 juillet.

«Plusieurs bons frappeurs ont vu plusieurs mauvais lancers de ma part, a analysé Biagini. J’avais l’impression de faire un bon travail en début de match pour attaquer les frappeurs, mais parfois, tu ne peux pas contrôler où la balle tombe. Évidemment, j’aurais pu faire mieux dans certaines situations.»

Les Twins ont tout de suite malmené Biagini en première manche, quand Buxton a cogné un simple d’un point qui a poussé Jorge Polanco à la plaque.

Aoki a créé l’égalité 1-1 en deuxième manche, mais Kennys Vargas a produit deux points en début de troisième pour redonner l’avance à sa troupe.

Tirant de l’arrière 5-1 en quatrième manche, les Blue Jays ont vu Aoki réduire l’écart en frappant une balle rapide de Gibson dans les estrades du champ droit.

Buxton a répliqué en solo en septième manche, retroussant une balle glissante de Matt Dermody dans la gauche pour faire 6-2 Twins. En neuvième, Buxton a refait des siennes, mais cette fois contre Tim Mayza, pour son 13e circuit de la campagne.