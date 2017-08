SNOWQUALMIE, Wash. — Jerry Kelly a mis la main sur un premier titre du circuit des Champions de la PGA, remportant la Classique Boeing, dimanche.

Kelly a remis une carte de 66 (moins-6), un coup devant Jerry Smith.

Le vainqueur a égalé Smith en tête au 16e trou et a pris les devants au trou suivant grâce à un oiselet d’une distance de 15 pieds. Kelly a ensuite réussi un oiselet et il a effectué un coup roulé victorieux par la suite, après que Smith eut échoué une tentative d’oiselet d’une distance de huit pieds.

Kelly a établi un pointage cumulatif record de moins-19 sur le parcours du TPC Snoqualmie Ridge. Il a débuté le tournoi avec une ronde de 65, partageant la tête, et a poursuivi samedi avec une carte de 66, prenant une avance de trois coups en route vers la ronde finale. C’est la 13e fois que l’homme de 50 ans s’élance sur ce circuit, après avoir remporté trois titres de la PGA.

Smith a terminé la ronde avec une carte de 64.

Bernhard Langer (65) et Billy Mayfair (66) ont terminé ex aequo au troisième rang à moins-16. Langer, champion en titre du tournoi et récipiendaire du titre en 2010, a remporté quatre tournois cette saison, dont trois des cinq tournois majeurs du circuit.

Colin Montgomerie (66) a pris le cinquième rang.

Le favori local Fred Couples s’est retrouvé à égalité au 20e rang, après une ronde de 70.

Le Canadien Stephen Ames (69) a complété le tournoi à égalité avec deux Américains, au 13e échelon, tandis que son compatriote Rod Spittle (73) a terminé loin derrière, en 41e place.