ALLEN PARK, Mich. — Les Lions de Detroit ont libéré le receveur de passes Keshawn Martin et l’ailier rapproché Tim Wright.

L’équipe a effectué ces transactions lundi, afin de deonner le temps aux deux vétérans de se dénicher du travail ailleurs dans la NFL, avant que les clubs ne doivent compléter leur formation en vue de la première semaine d’activités.

Martin, un natif du Michigan qui a joué à l’Université de l’État du Michigan, a capté 62 passes pour 685 verges et cinq touchés en cinq ans.

Les Lions avaient embauché Wright il y a trois semaines, afin d’avoir un peu plus de profondeur à cette position pendant qu’Eric Ebron se remet d’une blessure aux ischio-jambiers. Wright a capté 89 passes pour 907 verges et deux touchés en trois saisons avec les Lions, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Buccaneers de Tampa Bay.