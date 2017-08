La course pour la deuxième place des équipes repêchées dans la Ligue américaine n’est pas ce qu’on pourrait qualifier d’exemple d’excellence sur les losanges. Malgré tout, elle pourrait être bien excitante.

Avant les matchs de lundi, les Twins du Minnesota détenaient cette place, mais six équipes se trouvaient à trois matchs ou moins. Toutes ces équipes ont plusieurs faiblesses, mais elles peuvent toutes espérer qu’un bon mois de septembre puisse leur donner la chance de participer à la Série mondiale.

Voci un aperçu des sept équipes dans la course:

Twins du Minnesota (67-63)

Pourquoi ils pourraient atteindre les séries: Après une première moitié horrible en attaque, le jeune voltigeur de centre Byron Buxton est en feu, affichant une moyenne jumelée de présence sur les sentiers et de puissance (OPS) de 1,027 depuis la pause du match des étoiles. Il a frappé trois circuits dimanche face aux Blue Jays de Toronto. À leurs 32 derniers matchs, les Twins jouent 12 fois contre des adversaires exclus de la course: les White Sox de Chicago, les Tigers de Detroit et les Padres de San Diego, en plus de jouer quatre autres fois contre les Jays, derniers dans l’Est.

Pourquoi ils pourraient ne pas se classer: Cette attaque a subi un dur coup quand Miguel Sano a subi une blessure à la jambe.

Angels de Los Angeles (66-65)

Pourquoi ils pourraient atteindre les séries: Mike Trout a été si bon qu’il fera sûrement partie de la discussion pour le titre de joueur par excellence même s’il a raté un mois et demi.

Pourquoi ils pourraient ne pas se classer: Les Angels ont la pire OPS de toute l’Américaine. Si Trout connaît la moindre baisse de régime, ils auront de gros problèmes. Il n’a pas obtenu de coup sûr à ses cinq derniers matchs et les Angels n’en ont gagné qu’un.

Mariners de Seattle (66-65)

Pourquoi ils pourraient atteindre les séries: Ils ont été moyens dans tous les aspects du jeu cette saison, mais leurs chiffres d’efficacité défensive sont parmi les meilleurs de l’Américaine. Dans une course où 85 victoires pourraient être suffisantes pour se classer, les Mariners pourraient fort bien y arriver.

Pourquoi ils pourraient ne pas se classer: Felix Hernandez et Hisashi Iwakuma sont blessés, tout comme James Paxton. Ça fait beaucoup de points d’interrogation pour la même rotation de partants.

Orioles de Baltimore (65-65)

Pourquoi ils pourraient atteindre les séries: Leur vieille formule semble toujours fonctionner. Les Orioles sont troisièmes dans l’Américaine pour les circuits et leurs meilleurs bras dans l’enclos sont toujours parmi les meilleurs.

Pourquoi ils pourraient ne pas se classer: Leurs lanceurs partants ont été exécrables et leur calendrier d’ici la fin de la saison est plutôt difficile, avec 16 de leurs 23 prochains matchs contre des clubs avec une fiche supérieure à ,500.

Royals de Kansas City (64-65)

Pourquoi ils pourraient atteindre les séries: Leur moyenne de présence sur les sentiers est la pire de l’Américaine, mais les Royals ont de la puissance aux coins de l’avant-champ, avec Mike Moustakas et Eric Hosmer à leur meilleur.

Pourquoi ils pourraient ne pas se classer: Les Royals ont marqué 46 points de moins qu’ils n’en ont accordé, le pire de toutes les équipes en lice. Ils viennent de disputer une série de trois matchs aux Indians de Cleveland sans inscrire un seul point. Quand l’attaque connaît de telles ratées, les partants et les releveurs ne sont pas en mesure de mener la barque.

Rays de Tampa Bay (65-67)

Pourquoi ils pourraient atteindre les séries: Le monticule et leur défense. Chris Archer a été aussi bon que tous les meilleurs partants de toutes les équipes en lice et les Rays sont quatrièmes de la ligue pour la moyenne de points mérités.

Pourquoi ils pourraient ne pas se classer: Les Rays ne frappent que pour ,224 depuis la pause du match des étoiles. Ils ont une fiche de 14-23 à leurs 37 dernières rencontres et leur attaque serait encore plus famélique si Logan Morrison ne connaissait pas une si bonne saison.

Rangers du Texas (64-66)

Pourquoi ils pourraient atteindre les séries: Les Rangers sont la seule de ces équipes à avoir un différentiel de points positif. Si leur mauvaise fiche dans les matchs décidés par un point (11-21) prend une tangente inverse dans le dernier droit, ce pourrait être suffisant pour qu’ils soient la deuxième équipe repêchée.

Pourquoi ils pourraient ne pas se classer: Ils ont échangé leur as partant Yu Darvish il y a un mois, quand l’avenir semblait moins rose. Cole Hamels est toujours avec les Rangers, mais son taux de retrait sur des prises s’est effondré cette saison. Ils n’accusent qu’un retard de trois matchs sur les Twins, mais ils doivent dépasser plusieurs équipes pour se qualifier.