L’attaquant russe Danis Zaripov a reçu le feu vert pour signer un contrat dans la LNH même s’il a été suspendu par la Ligue continentale de hockey (KHL) et la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

Zaripov a indiqué dans un communiqué publié par son agent qu’il avait hâte de jouer en Amérique du Nord et qu’il continuait les démarches pour annuler la suspension.

Âgé de 36 ans, Zaripov a vu son contrat être révoqué par la KHL et il a été suspendu par l’IIHF jusqu’en 2019. Il a testé positif pendant la saison 2016-17 à des substances non identifiées, incluant un stimulant et un diurétique interdit ou un agent de masquage.

Le bureau de la LNH devait blanchir Zaripov avant de lui permettre de se dénicher un contrat. Lundi, l’agent Dan Milstein a indiqué à l’Associated Press que Zaripov cherchait signer un contrat d’une saison afin de prouver sa valeur.