OWINGS MILLS, Md. — Les Ravens de Baltimore ont consenti une prolongation de contrat à l’entraîneur-chef John Harbaugh, même si l’équipe ne s’est pas qualifiée pour les éliminatoires lors de trois des quatre dernières saisons.

Le contrat en cours de Harbaugh devait arriver à échéance après la saison 2018. Les Ravens n’ont pas dévoilé la longueur de la nouvelle entente.

Depuis son arrivée avec l’équipe en 2008, les Ravens ont participé six fois aux éliminatoires. Les Ravens ont participé au championnat de l’Américaine en 2008, 2011 et 2012 et ils ont remporté le Super Bowl lors de la saison 2012.

En neuf saisons à la tête des Ravens, Harbaugh a compilé un dossier de 85-59 en saison régulière et de 10-5 lors des éliminatoires.

Toutefois, les Ravens ont compilé une fiche gagnante une seule fois lors des quatre dernières campagnes. Ils ont présenté des fiches de 8-8 en 2013, 10-6 en 2014, 5-11 en 2015 et 8-8 en 2016.