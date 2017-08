CALGARY — Les Flames de Calgary ont accordé un contrat d’une saison au défenseur Brett Kulak, lundi.

Il s’agit d’une entente à deux volets d’une valeur de 650 000 $ US.

Originaire d’Edmonton, Kulak a partagé sa dernière saison entre les Flames et leur club-école, le Heat de Stockton, dans la Ligue américaine de hockey.

En 21 matchs dans la LNH, il a récolté trois mentions d’aide et 12 minutes de pénalité et a ajouté deux buts et huit aides en 22 rencontres avec le Heat.

Kulak a été le meilleur défenseur du Heat lors des séries éliminatoires, récoltant quatre mentions d’aide en cinq matchs.