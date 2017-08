NEW YORK — Le frappeur de puissance Aaron Judge a obtenu deux journées de congé et les Yankees de New York espèrent qu’un peu de repos lui permettra de retrouver sa touche au bâton.

Judge n’était pas de la formation partante lundi soir, quand les Yankees affrontaient Corey Kluber et les Indians de Cleveland dans le premier match d’une série de trois. Aaron Hicks avait obtenu le départ au champ droit à la place de Judge.

Le gérant des Yankees, Joe Girardi, a aussi indiqué que Judge allait être en congé mardi et qu’il ne prévoyait pas non plus l’utiliser comme frappeur suppléant. Girardi a mentionné que l’équipe a essayé différentes choses pour aider Judge au bâton, et qu’il était temps qu’il cherche lui-même une solution.

Judge domine la Ligue américaine avec 37 circuits, mais sa production est en chute libre depuis sa victoire au concours de circuits lors de la pause du match des étoiles, en juillet. Depuis le début de la deuxième portion du calendrier, Judge présente une moyenne au bâton de ,179 avec sept circuits et 16 points produits.