DENVER — Les Rockies du Colorado ont retiré le nom d’Ian Desmond de la liste des blessés où il figurait depuis le dernier mois en raison d’une élongation musculaire au mollet droit.

Desmond a maintenu une moyenne au bâton de ,285, avec cinq circuits et 32 points produits. Il a été ralenti par les blessures cette saison après avoir conclu une entente de cinq ans et 70 millions $ US en décembre dernier. Desmond a amorcé la saison parmi les blessés après s’être fracturé la main gauche lors du camp d’entraînement. Il a également dû s’absenter en juillet en raison de la même blessure au mollet qu’il a aggravé par la suite.

Âgé de 31 ans, Desmond a disputé que 65 rencontres en 2017.

Afin de lui tailler une place dans leur formation, les Rockies ont rétrogradé le voltigeur Raimel Tapia dans les mineures.