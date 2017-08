NEW YORK — Les Mets de New York ont mis fin au programme de remise en forme du troisième-but David Wright en raison de douleur à l’épaule et ont annoncé que le voltigeur Yoenis Cespedes allait rater le reste de la saison en raison d’une blessure à la cuisse.

Les Mets ont annoncé lundi que Wright allait rentrer à New York et subir des examens plus tard cette semaine. Wright a disputé deux matchs au niveau A ce week-end, mais il a recommencé à ressentir de la douleur à l’épaule.

Cespedes s’est blessé à la cuisse droite en courant sur les sentiers, vendredi, à Washington. Un examen par résonance magnétique a confirmé qu’il y avait une déchirure musculaire. La période de convalescence est habituellement de six semaines, ce qui signifie qu’il ne pourra pas revenir au jeu avant la fin de la campagne.