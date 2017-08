NEW YORK — Corey Kluber a surclassé son homologue Luis Severino et le frappeur de puissance Jose Ramirez a cogné deux circuits pour propulser les Indians de Cleveland vers une victoire de 6-2 face aux Yankees de New York, lundi.

Carlos Santana a brisé l’égalité en septième manche en frappant un circuit face à Severino et Ausint Jackson a également étiré les bras pour les meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine, qui détiennent à présent sept matchs d’avance sur les Twins du Minnesota.

Les Indians ont réussi réussi trois blanchissages d’affilée face aux Royals de Kansas City et n’ont accordé aucun point en 30 manches avant que Chase Headley ne claque une longue balle face à Kluber (13-4). Le récipiendaire du Trophée Cy Young en 2014 a accordé trois coups sûrs en huit manches de travail.

Kluber a également concédé un but sur balles et il a retiré sept frappeurs sur des prises pour permettre aux Indians (74-56) de signer une 14e victoire en 18 rencontres.