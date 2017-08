DENVER — L’Avalanche du Colorado a invité le défenseur Jared Cowen à prendre part à son camp d’entraînement, mardi.

Cowen, qui est âgé de 26 ans, n’a pas joué en 2016-17, après avoir été acquis des Sénateurs d’Ottawa par les Maple Leafs de Toronto le 9 février 2016. Il n’a cependant disputé aucune rencontre dans la Ville Reine.

En carrière, le joueur de six pieds cinq pouces et 248 livres a pris part à 249 matchs dans la LNH, tous avec les Sénateurs, et il a totalisé 15 buts et 31 mentions d’assistance. Le défenseur droitier a également disputé 17 matchs éliminatoires dans le circuit Bettman, amassant quatre passes.

Il a notamment participé aux 82 matchs réguliers de la formation de la capitale fédérale à sa saison recrue en 2011-12 — il fut le seul défenseur recrue à accomplir cet exploit, récoltant au passage cinq buts et 12 mentions d’aide.

Cowen a été sélectionné au neuvième rang universel par les Sénateurs lors du repêchage de la LNH en 2009.