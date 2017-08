ARLINGTON, Va. — Alex Ovechkin est déjà de retour sur la patinoire pour les entraînements estivaux, à deux semaines de l’ouverture du camp des Capitals de Washington.

Le joueur étoile russe a participé à une séance d’échauffement en compagnie de ses coéquipiers des Caps mardi, et il semblait beaucoup plus mince que l’an dernier, alors qu’il faisait osciller le pèse-personne à 239 livres. Si c’est véritablement le cas, il semble qu’Ovechkin ait entendu le message lancé par le directeur général de l’organisation, Brian MacLellan, de s’entraîner différemment afin d’ajouter de la vitesse à son jeu.

Un porte-parole de l’équipe a confié qu’Ovechkin ne discuterait pas avec les journalistes avant le premier jour du camp en septembre. Mais ses coéquipiers ont de toute évidence remarqué sa nouvelle charpente.

«Il a perdu du poids, a convenu le joueur de centre Evgeny Kuznetsov. Chaque saison, tu veux t’améliorer. Tu changes quelque chose pendant l’été. ‘Ovi’ est comme les autres — il veut changer quelque chose, non? C’est toujours agréable de constater que tes coéquipiers veulent s’améliorer. Ils changent. Ils tentent de nouvelles choses.»

Ovechkin, qui fêtera bientôt son 32e anniversaire de naissance, tente déjà quelque chose de différent en retournant dans la capitale fédérale américaine à la fin du mois d’août — ce qui est beaucoup plus tôt qu’à l’habitude pour le vétéran de 13 saisons dans la LNH et capitaine des Caps. Ovechkin, Kuznetsov et leur compatriote russe Dmitry Orlov sont tous revenus à Washington à bord du même avion, et ils ont rejoint le gardien Philipp Grubauer ainsi que plusieurs autres coéquipiers.

Cette arrivée hâtive n’est pas étrangère à l’élimination des Capitals au deuxième tour des séries éliminatoires dans l’Association Est contre les éventuels vainqueurs de la coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh.