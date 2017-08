Le planchiste étoile Mark McMorris prévoit effectuer un retour à la compétition en décembre, après avoir été victime d’un grave accident plus tôt cette année.

L’athlète âgé de 23 ans originaire de Regina, en Saskatchewan, a subi une fracture à la mâchoire et une autre au bras gauche, la rupture de la rate, une fracture pelvienne stable, des fractures aux côtes et un affaissement pulmonaire quand il a raté un saut et heurté un arbre de plein fouet dans une région éloignée de la Colombie-Britannique le 25 mars.

McMorris a reçu le feu vert des médecins afin de retourner sur sa planche.

Il a confié aux journalistes lors d’une conférence téléphonique qu’il espérait revenir à la compétition en décembre au Air and Style de Pékin ou encore lors de l’arrêt du Dew Tour à Breckenridge, au Colorado, le même mois.

McMorris a remporté de nombreux titres en big air et en slopestyle aux X Games, de même que le bronze en slopestyle aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi en 2014.