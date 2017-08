CLEVELAND — Le voltigeur des Indians de Cleveland Jay Bruce, s’est engagé à verser 100 000 $US pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Harvey.

L’équipe recueillera des fonds par le biais de leur oeuvre caritative jusqu’au 10 septembre. Les dons seront remis aux organismes à but non-lucratif du sud du Texas, région qui a été dévastée par la tempête et les inondations. Bruce et sa femme, Hannah, ont l’intention de remettre une somme de 100 000$.

Bruce, qui a récemment rejoint les Indians après avoir été acquis par transaction des Mets de New York, est originaire de Beaumont, au Texas.

La violente tempête a déversé plus de 50 pouces de précipitations dans certaines régions de Houston, paralysant la quatrième plus grande ville de la nation.

Plus de 17 000 personnes ont dû trouver un abri afin de fuir les inondations, selon la Croix-Rouge.