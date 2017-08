CINCINNATI — Scott Schebler a frappé un grand chelem et un simple d’un point, mardi, aidant les Reds de Cincinnati à écraser les Mets de New York, 14-4.

Adam Duvall a ajouté un circuit de trois points, sa 31e longue balle de la saison.

Eugenio Suarez et Billy Hamilton ont fourni trois coups sûrs chacun pour les Reds, qui ont logé 15 balles en lieu sûr.

Quant au Canadien Joey Votto, il a atteint le cap des 90 points produits avec un simple d’un point, en huitième.

Sal Romano (4-5) a donné trois points et six coups sûrs en six manches.

Chris Flexen (3-3) a été victime de sept points et sept coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Il n’a pas aidé sa cause en permettant quatre buts sur balles.

Marlins 3 Nationals 8

Giancarlo Stanton a égalé le record des ligues majeures en cognant son 18e circuit en août, mais Anthony Rendon a produit quatre points et les Nationals de Washington ont eu le dessus 8-3 face aux Marlins de Miami.

Stanton a claqué un long circuit en première manche aux dépens d’Edwin Jackson (5-3), son 51e cette saison, afin d’ouvrir la marque après un délai de pluie de 26 minutes. Son nombre de circuits inscrits au mois d’août égale le record établi par Rudy York avec les Tigers de Detroit en 1937. Sammy Sosa avait inscrit 20 circuits en un seul mois en juin 1998 et Stanton a deux matchs encore devant lui afin d’égaler cette marque.

Stanton a également récolté un point produit en frappant un ballon-sacrifice en cinquième manche.

Le double de Rendon en septième est survenu après une remontée des siens, notamment grâce aux releveurs. Daniel Murphy a également frappé un simple de deux points.

Les Nationals, qui affichent un dossier de 16-7 depuis le 6 août, ont inscrit cinq points et neuf coups sûrs en quatre manches et un tiers aux dépens de Vance Worley (2-4).