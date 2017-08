PARIS — L’Agence mondiale antidopage a déclaré qu’elle priorisera l’analyse sur la généralisation du dopage sportif.

L’AMA a indiqué qu’un groupe d’experts spécialisés dans la prédominance du dopage se réunira le mois prochain afin d’analyser l’étude publiée plus tôt cette semaine qui estime que le dopage était généralisé aux Championnats du monde d’athlétisme de 2011 à Daegu, en Corée du Sud.

Elle a ajouté que l’analyse de la prédominance du dopage «est l’une des priorités de l’AMA en 2017-18».

L’AMA a qualifié la récente étude, qu’elle a financée, «d’importante étape pour l’avenir et un outil de plus pour régler le problème de dopage généralisé».

L’organisation a ajouté que «l’AMA entend bâtir sur cette étude pour l’avenir» et qu’une meilleure compréhension du dopage généralisé «nous permettra d’être plus précis dans l’analyse de l’efficacité du dépistage, de la dissuasion et des programmes de prévention».