BEREA, Ohio — L’ex-demi de coin étoile Joe Haden a été libéré par les Browns de Cleveland.

Haden a été ralenti par les blessures au cours des deux dernières saisons. Les Browns considèrent qu’il ne pourra plus les aider et ont rompu l’entente mercredi. L’équipe a tenté d’échanger Haden, qui était l’un de leurs capitaines la saison dernière.

Le joueur âgé de 28 ans a participé au Pro Bowl en 2013 et 2014 avant que l’équipe ne lui offre une prolongation de contrat de cinq ans et 67,5 millions $US. Le départ de Haden signifie que les Browns, qui ont présenté une fiche de 1-15 la saison dernière, devront compter sur une défensive jeune et inexpérimentée la saison prochaine.

Haden n’a pris part qu’à 18 parties au cours des deux dernières saisons en raison de diverses blessures. Il a joué 13 matchs la saison dernière, en dépit d’une blessure à l’aine.

L’ex-joueur étoile de l’Université de Floride était l’un des favoris des partisans des Browns, et il assistait parfois aux matchs des Cavaliers de Cleveland, une équipe de la NBA. Il a disputé un total de 90 matchs à Cleveland.