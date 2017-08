MONTRÉAL — Marianne St-Gelais, Valérie Maltais, François Hamelin et Pascal Dion ont été sélectionnés mercredi après-midi pour compléter l’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste en prévision des Jeux olympiques de Pyeongchang.

L’identité des quatrièmes et cinquièmes membres des équipes masculine et féminine a été dévoilée lors d’un point de presse du Comité olympique canadien tenu dans la tour du Stade olympique.

St-Gelais, Maltais et le vétéran François Hamelin avaient été incapables de compléter les Sélections de l’équipe courte piste, il y a une dizaine de jours. Cependant, sans surprise, les trois patineurs ont hérité de trois des quatre dernières places disponibles au sein de l’équipe en vertu d’une demande d’exemption ou d’un choix discrétionnaire des entraîneurs Frédéric Blackburn et Derrick Campbell.

St-Gelais s’était blessée à l’entraînement avant la compétition, et Maltais était tombée au combat pendant celle-ci. Il s’agira d’une troisième participation aux JO pour St-Gelais, de St-Félicien, et Maltais, de Chicoutimi. St-Gelais, qui est âgée de 27 ans, a obtenu deux médailles d’argent aux Jeux de Vancouver en 2010, et une autre au relais 3000 m aux Jeux de Sotchi en 2014 en compagnie de Maltais, notamment.

De son côté, François Hamelin, le frère cadet de Charles qui est âgé de 30 ans, avait contribué à la conquête de l’or du Canada au relais 5000 m aux Jeux de Vancouver, en plus de récolter l’argent dans la même épreuve aux Championnats du monde de Gangneung, en Corée du Sud, en 2008.

Dion, un patineur de 24 ans originaire de Pointe-aux-Trembles, en sera pour sa part à une première participation aux JO en carrière. Il a remporté sa première médaille individuelle — l’argent au 1000 m — en carrière à la Coupe du monde de Gangneung, en Corée du Sud, l’hiver dernier.

Les trois premiers laissez-passer masculins et féminins au sein de l’équipe olympique canadienne avaient été octroyés à l’issue des Sélections de l’équipe courte piste, il y a deux semaines.