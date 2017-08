PHILADELPHIE — Ender Inciarte a produit quatre points et les Braves d’Atlanta ont amorcé un programme double en l’emportant 9-1 contre les Phillies de Philadelphie, mercredi.

Inciarte a connu une journée de cinq en cinq. Un de ses quatre simples a poussé deux coureurs au marbre. Deux autres simples ont produit un point chacun. Il a aussi cogné un simple, volé un but et marqué peu après, sans oublier un triple.

Freddie Freeman a obtenu un circuit de deux points.

R.A Dickey (9-8) a retiré neuf frappeurs au bâton en huit manches, accordant un point, sept coups sûrs et un but sur balles.

Brandon Phillips a frappé un simple comme 2000e coup sûr en carrière. Il a logé la balle en lieu sûr dans 14 matches d’affilée.

Jerad Eickhoff (4-8) a donné six points et six coups sûrs en deux manches.

Il a été suivi au monticule par le Québécois Jesen Therrien, pendant trois manches. Therrien a permis trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles.

Cette défaite des Phillies était leur 82e de la saison. Le club va jouer sous la barre de ,500 pour la cinquième année de suite.

À Milwaukee, Domingo Santana et Jonathan Villar ont frappé des circuits en sixième tandis que le voltigeur de centre Keon Broxton en a volé un pour inscrire le dernier retrait du match et permettre aux Brewers de triompher des Cardinals de St. Louis 6-5.

Ces circuits de Santana (22e) et Villar (10e) ont permis aux Brewers d’établir une nouvelle marque d’équipe avec neuf joueurs ayant frappé au moins 10 circuits lors d’une même saison.

Chase Anderson (8-3) a alloué deux coups sûrs — des circuits de Tommy Pham — et trois points en six manches pour inscrire la victoire à sa fiche. Il a retiré six frappeurs sur des prises contre deux buts sur balles.

Corey Knebel a lancé la neuvième pour son 30e sauvetage. Il a permis un simple au premier frappeur Yadier Molina, retiré les deux suivants sur des prises, avant de voir Broxton capter la longue balle de Randal Grichuk pour mettre fin au match.