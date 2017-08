NEW YORK — L’Autrichien Dominic Thiem n’a pas eu besoin de beaucoup de temps une fois que les activités ont repris aux Internationaux des États-Unis, mercredi.

La sixième tête de série a complété une victoire de 6-4, 6-1, 6-1 aux dépens de l’Australien Alex di Minaur quelques minutes seulement après le redémarrage des hostilités.

Thiem avait remporté les deux premiers sets et le premier jeu du troisième de leur duel avant l’interruption à cause de la pluie, mardi.

L’Argentin Juan Martin del Potro a eu besoin de deux heures et 34 minutes pour se défaire du Suisse Henri Laaksonen 6-4, 7-6 (3) et 7-6 (5).

En duel australien, John Millman a surpris la 14e tête d’affiche Nick Kyrgios, battu 6-3, 1-6, 6-4 et 6-1. Kyrgios a inscrit 17 as et 50 coups gagnants, mais il a aussi commis 60 fautes directes.

Le Bulgare Grigor Dimitrov, récemment couronné à Cincinnati, a prévalu 6-1, 6-4 et 6-2 devant Vaclav Safranek, de la République tchèque.

Gaël Monfils, 18e tête de série, a remporté un choc de l’Hexagone, écartant Jérémy Chardy 7-6 (6), 6-3 et 6-4. Il a récolté cinq bris, 18 as et 37 coups gagnants.