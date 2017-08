MONTRÉAL — Eleider Alvarez affrontera Adonis Stevenson à son prochain combat, que ce dernier le veuille ou non.

C’est ce qu’a déclaré à l’unisson le clan Alvarez mercredi, en réaction aux propos qu’a tenus le champion des mi-lourds du World Boxing Council (WBC), la veille, sur les ondes de TVA Sports.

Au cours de cet entretien, Stevenson a indiqué que «c’est certain que ce n’est pas payant affronter Alvarez, on ne va pas se le cacher. Affronter (Badou) Jack ou (Andre) Ward), c’est plus payant». Alvarez a été piqué au vif par ces propos, mais selon son clan, c’est lui qui a le gros du bâton.

Alvarez a accepté pour une deuxième fois de céder sa place depuis qu’il est devenu l’aspirant obligatoire au titre, en novembre 2015, afin que Stevenson y aille d’une défense optionnelle contre Andrzej Fonfara, le 3 juin dernier. Par contre le boxeur d’origine colombienne a protégé ses arrières en exigeant du WBC que les deux pugilistes signent une promesse d’y aller d’une défense obligatoire dès cet automne. C’est cette promesse que comptent faire respecter le boxeur d’origine colombienne et son gérant, Stéphane Lépine.

Yvon Michel, qui se retrouve entre l’arbre et l’écorce à titre de promoteur des deux hommes, a déclaré à La Presse canadienne que «Stevenson devra prendre ses responsabilités de champion et comprendre que rien ne peut se faire sans l’accord d’Eleider Alvarez».

Stevenson (29-1, 24 K.-O.) est champion de la divison depuis qu’il a terrassé Chad Dawson après 76 secondes d’Action seulement, le 8 juin 2013. Alvarez (23-0, 11 K.-O.) est devenu l’aspirant obligatoire au titre depuis qu’il a vaincu par décision majoritaire Isaac Chilemba, le 28 novembre 2015. Il a défendu cette position en quatre occasions depuis.