TORONTO — Le frappeur substitut Mitch Moreland a brisé l’impasse en cognant un circuit de deux points en septième manche, récolant deux points produits supplémentaires une manche plus tard et les Red Sox de Boston ont défait les Blue Jays de Toronto 7-1.

Les Red Sox ont ainsi balayé une série de trois rencontres.

Moreland, qui remplaçait Chris Young en septième manche, a cogné la balle rapide de Tom Koehler (1-7) après qu’Hanley Ramirez eut frappé un double. Une claque qui a permis aux Red Sox de prendre les devants 3-1.

Moreland a aidé de nouveau les siens en huitième manche, envoyant une claque de deux points au centre, face à Aaron Loup.

Ramirez a également étiré les bras pour les Red Sox (76-57), meneurs de la section Est de la Ligue américaine. Mookie Betts et Xander Bogaerts ont ajouté des doubles d’un point.

Rick Porcello (9-15) a accordé un point, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers de travail. Il a retiré sept adversaires grâce à des prises. Porcello, récipiendaire du trophée Cy Young l’an dernier, a été utilisé durant au moins six manches lors de ses 25 derniers départs sur la route. Il s’agit la plus longue séquence pour un joueur actif dans les Majeures.

Raffy Lopez a claqué un circuit en solo pour les Blue Jays (61-72), qui ont perdu quatre matchs consécutifs et 10 de leurs 12 dernières rencontres.