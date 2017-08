CLEVELAND — Une personne familière avec les négociations a affirmé que les Cavaliers de Cleveland avaient finalisé leur transaction avec les Celtics de Boston, qui concernait les joueurs vedettes Kyrie Irving et Isaiah Thomas, obtenant un nouveau choix au repêchage.

Les Cavaliers obtiendront un choix de deuxième tour en 2020 pour compléter l’accord global, a mentionné une source à l’Associated Press mercredi soir, sous le couvert de l’anonymat puisque la NBA n’a pas encore signé l’entente.

ESPN a été le premier média à rapporter que la transaction était conlue.

La blessure à la hanche subie par Thomas l’an dernier a cependant retardé l’officialisation de l’échange, puisqu’il devait se soumettre à des évaluations médicales. Les Cavaliers souhaitaient également que les Celtics bonifient leur offre.

Cette entente met fin à une saga qui s’est amorcée plus tôt dans l’été, lorsqu’Irving, l’une des grandes vedettes de la NBA, a demandé à l’état-major des Cavaliers de l’échanger. Les Celtics ont finalement proposé l’offre la plus alléchante aux «Cavs», en proposant en échange Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic, et un premier choix des Nets de Brooklyn en 2018.