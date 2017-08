MONTRÉAL — Le Québécois Yves Ulysse fils affrontera l’Albertain Steve Claggett en finale du gala de boxe qui aura lieu le 27 octobre au MTelus de Montréal, a annoncé jeudi par voie de communiqué Eye of the Tiger Management (EOTTM) et InterBox.

Ulysse (14-0, 9 K.-O.), qui a défait le Philippin Ricky Sismundo en juin dernier, tentera de poursuivre sa lancée chez les poids super légers dans un combat de 10 rounds. De son côté, Claggett (25-4-1, 17 K.-O.) est l’aspirant no 2 dans cette catégorie au classement canadien.

En demi-finale, le poids lourd Simon Kean (10-0, 9 K.-O.) croisera le fer avec Randy Johnson (13-2, 11 K.-O.) dans un duel de 10 rounds. Kean, de Trois-Rivières, tentera d’acquérir de l’expérience contre le puissant gaucher dans l’espoir «d’obtenir un combat de championnat du monde ou même de se préparer en vue d’un éventuel duel face à Adam Braidwood», a mentionné le président d’EOTTM Camille Estephan.

Steven Butler (19-1-1, 16 K.-O.) et Batyr Jukembayev (9-0, 8 K.-O.) seront également en action lors de ce gala.