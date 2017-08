PARIS — Le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a finalement été complété jeudi soir, après que Monaco eut prêté l’attaquant âgé de 18 ans au club parisien jusqu’à la fin de la campagne en lui laissant une option pour rendre cette décision permanente.

Les détails financiers de l’entente ont été révélés par voie de communiqué du PSG jeudi, et l’entente permanente pourrait être en vigueur de 2018 à 2022.

Même si aucun frais de transfert n’a été versé, des rumeurs persistantes indiquent que le PSG aurait payé l’impressionnante somme de 180 millions d’euros (216 millions $US) pour Mbappé, qui a éclos la saison dernière.

Ça signifie que le PSG est maintenant le propriétaire des deux joueurs les plus coûteux de l’histoire du soccer, puisque la formation parisienne avait payé 222 millions d’euros (262 millions $US) plus tôt cet été pour obtenir le joueur étoile brésilien Neymar.