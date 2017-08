CINCINNATI — Scooter Gennett a frappé un circuit et un double en plus de produire trois points aux dépens de Jacob deGrom, jeudi, permettant aux Reds de Cincinnati de vaincre les Mets de New York 7-2.

Les Reds ont gagné deux des trois matchs de cette série, enlevant ainsi les honneurs de celle-ci. Avant cette rencontre, les Mets avaient remporté 14 matchs de suite contre les Reds, dont huit consécutifs au Great American Ball Park.

Joey Votto a contribué une claque en solo en septième manche.

Gennett a cogné un circuit de deux points en deuxième manche et poussé un coureur au marbre avec un double en cinquième aux dépens de deGrom (14-8), qui tentait d’atteindre le plateau des 15 victoires pour la première fois de sa carrière. Une erreur de l’arrêt-court Jose Reyes a aussi permis à un autre point d’être marqué.

Robert Stephenson (3-4) a signé une troisième victoire consécutive, après avoir distribué deux points et cinq coups sûrs en six manches sur la butte.

Les Mets se dirigent maintenant vers Houston, où ils disposeront d’une journée de congé vendredi avant de disputer un programme double samedi.