ANAHEIM, Calif. — Les Angels de Los Angeles ont fait l’acquisition du voltigeur Justin Upton des Tigers de Detroit dans l’espoir d’améliorer leurs chances de participer aux séries éliminatoires.

En retour, les Angels ont donné le lanceur des ligues mineures Grayson Long aux Tigers, jeudi.

Les Tigers recevront également une somme d’argent ou un autre joueur qui sera déterminé plus tard.

Âgé de 30 ans, Upton connaissait une excellente campagne avec les Tigers, affichant une moyenne de ,279 avec 28 circuits et 94 points produits. Invité à quatre reprises au match des étoiles, Upton avait signé un contrat de six saisons et 132,75 millions $ US avec les Tigers avant la saison 2016. Le contrat est toutefois assorti d’une clause échappatoire à la discrétion du joueur après la saison en cours.

Son acquisition représente une amélioration pour les Angels (69-65) au champ gauche. Avant les matchs de jeudi, les Angels accusaient un match de retard sur les Twins du Minnesota dans la course pour l’obtention du deuxième laissez-passer donnant accès au match du quatrième as dans la Ligue américaine.