NEW YORK — Le directeur général des Lakers de Los Angeles, Rob Pelinka, n’a pas respecté les règles de la NBA en matière de maraudage quand il a contacté l’agent de Paul George et l’équipe a donc écopé une amende de 500 000 $ US.

La ligue a toutefois précisé jeudi qu’une firme indépendante d’avocats n’avait pas trouvé de preuve d’entente entre les Lakers et George, qui appartenait à l’époque aux Pacers d’Indiana. George a éventuellement été échangé aux Thunder d’Oklahoma City.

«Nous respectons et acceptons la décision de la NBA, a déclaré Pelinka dans un communiqué. Au nom des Lakers de Los Angeles, je tiens à exprimer à nos partisans et à la NBA que nous regrettons cet incident.»

La ligue avait donné un avertissement aux Lakers à la suite de commentaires du président des opérations basketball des Lakers, Magic Johnson, au sujet de George lors d’une entrevue à la télévision le 20 avril.

La NBA a noté que le contact entre Pelinka et l’agent de George «constituait une expression interdite de l’intérêt envers un joueur sous contrat».

L’avocat Adam Streisand, qui représente les Lakers, a qualifié l’enquête d’approfondie et a affirmé que «nous pouvons rassurer nos partisans en disant que les Lakers seront extrêmement vigilants à l’avenir pour éviter de répéter cette infraction».

Les règles de la NBA contre le maraudage interdisent aux équipes d’interférer dans les relations contractuelles des joueurs des autres formations.