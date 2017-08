ST. PETERSBURG, Fla. — Jose Altuve a cogné un circuit et les releveurs des Astros de Houston ont blanchi les Rangers du Texas pendant quatre manches et un tiers dans une victoire de 5-1, jeudi.

Il s’agissait du dernier match des Astros avant de rentrer à Houston, qui a été ravagée par des inondations lors du passage de l’ouragan Harvey.

Josh Reddick a ajouté un simple d’un point pour les Astros, meneurs au classement de la section Ouest de l’Américaine. Les Astros ont donc évité le balayage dans leur série à domicile de trois matchs disputée à St. Petersburg, en Floride.

Les Astros auront congé vendredi, avant de disputer un programme double face aux Mets de New York au Minute Maid Park. Le stade situé au centre-ville de Houston n’a pas subi de dommages importants.

La victoire est allée au dossier de Chris Devenski (7-3), qui a oeuvré pendant deux manches et un tiers en relève à Collin McHugh. Ken Giles a provoqué les six derniers retraits et a enregistré un 27e sauvetage en 30 occasions.

Du côté des Rangers, Nick Martinez (3-6) a accordé deux points et cinq coups sûrs en cinq manches de travail.

White Sox 4 Twins 5

Max Kepler a été atteint par un tir alors que les buts étaient remplis après deux retraits en fin de neuvième manche et les Twins du Minnesota ont battu les White Sox de Chicago 5-4, signant ainsi une quatrième victoire d’affilée.

Accusant un retard de 4-3 avant leur dernier tour au bâton, les Twins ont fait le nécessaire pour préserver leur mince avance au dernier rang donnant accès aux séries dans la Ligue américaine. C’est la première fois depuis 1996 que les Twins gagnent un match sur un frappeur atteint. Leur gérant actuel Paul Molitor avait alors produit de manière douloureuse le point victorieux.

Le frappeur suppléant Ehire Adrianza a amorcé la fin de la neuvième manche en cognant un simple à l’avant-champ aux dépens du spécialiste des fins de match des White Sox Juan Minaya (2-2). Après un amorti raté et un but sur balles à Brian Dozier, Adrianza a inscrit le point égalisateur sur un simple d’Eddie Rosario.

Joe Mauer a ensuite soutiré un but sur balles à Minaya, puis Jorge Polanco a été retiré sur une balle frappée en flèche vers Minaya. Le tir suivant de Minaya a toutefois atteint Kepler au pied droit et Dozier a pu croiser le marbre et inscrire le point victorieux.

Alen Hanson avait frappé un circuit en solo en début de neuvième manche, offrant une avance de 4-3 aux White Sox. La victoire est allée au dossier de Matt Belisle (1-2), même s’il a été victime du circuit de Hanson.