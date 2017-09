PORTLAND, Ore. — In Gee Chun a remis une carte de 66 (moins-6) pour s’emparer du sommet du classement de la Classique Cambia Portland par un coup, jeudi soir.

La Canadienne Brooke M. Henderson, qui est double championne en titre de l’événement, a conclu la première ronde à égalité au deuxième rang. Elle mène un contingent de six golfeuses à un coup de Chun. Cheyenne Woods, Cindy LaCrosse, Moriya Jutanugarn, Nicole Broch Larsen et Nasa Hataoka ont également joué 67.

Présente à ce tournoi pour une première fois, Chun a réussi sept oiselets et elle a commis un boguey sur le parcours Columbia Edgewater.

La joueuse sud-coréenne a terminé en troisième position la semaine dernière, lors de l’Omnium féminin canadien, et elle a dû se contenter de quatre deuxièmes places cette saison. Ses deux victoires en carrière sur le circuit de la LPGA sont survenues lors d’un tournoi majeur. Elle a remporté l’Omnium féminin des États-Unis en 2015 et le Championnat Evian en 2016.

Henderson a pour sa part réussi six oiselets et elle a commis un boguey. Dix autres golfeuses se retrouvent à égalité au huitième échelon, à moins-4.

La Canadienne Alena Sharp a inscrit un 69 à sa carte et la Québécoise Maude-Aimée Leblanc a joué 70. Les autres représentantes de l’unifolié, Jennifer Ha (75) et Augusta James (79) occupent respectivement les 123e et 141e positions.