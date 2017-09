BALTIMORE — Kendrys Morales a frappé trois longues balles et il a produit sept points, un sommet en carrière, pour aider les Blue Jays de Toronto à vaincre les Orioles de Baltimore 11-8, jeudi soir.

Tentant de revenir dans le portrait des séries éliminatoires dans l’Américaine, les Orioles ont pris les devants 5-2 en troisième manche avant de voir Morales et les Blue Jays venir de l’arrière. Les Orioles ont mis fin à une série de sept victoires.

Morales a cogné un circuit de deux points en troisième manche, un simple d’un point en cinquième et un circuit de trois points en sixième avant de conclure sa soirée de travail avec une claque en solo en huitième. Il s’agissait de sa deuxième partie de trois longues balles en carrière. Il avait réalisé l’exploit contre les Tigers de Detroit, le 20 septembre 2015.

Adam Jones et Chris Davis ont frappé un circuit pour les Orioles, qui ont glissé à deux matchs et demi de la dernière place donnant accès à la partie éliminatoire de l’Américaine. Ils tentaient de gagner huit matchs de suite pour une première fois en 12 ans.

Les Blue Jays avaient perdu 10 de leurs 12 dernières parties, dont quatre de suite. Ils n’avaient inscrit qu’un point à leurs deux derniers matchs.

Jeremy Hellickson (2-3) a alloué sept points et sept coups sûrs en quatre manches et deux tiers pour les Orioles.

Marco Estrada (7-8) a quant à lui porté à 6-1 sa fiche en carrière contre la formation de Baltimore, et ce, même s’il a concédé six points et 10 coups sûrs en cinq manches.

Roberto Osuna a retiré Jones alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers et deux retraits en huitième manche. Le stoppeur des Blue Jays a fermé les livres en neuvième pour enregistrer un 35e départ cette saison.

Jones a claqué sa 26e longue balle de la campagne, en première manche. Tim Beckham a ensuite produit un point sur un simple, en deuxième, pour faire 3-0 Orioles.

Morales a répliqué en troisième manche, mais les Orioles ont obtenu un point à la suite d’un roulant de Davis et un autre grâce à un simple de Mark Trumbo.

Les choses ont basculé en cinquième manche, quand les visiteurs ont envoyé neuf frappeurs à la plaque. Miguel Montero et Kevin Pillar ont tous les deux cogné un double de deux points.

Davis a réduit l’écart en fin de cinquième manche, mais Morales s’est occupé de gérer l’attaque des siens dans les manches suivantes.